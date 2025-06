Produzione Taleggio Dop 2024: 8.700 tonnellate e crescita esportazioni

La produzione nazionale di Taleggio Dop ha sfiorato le 8.700 tonnellate nel 2024, attestandosi a quota 8.693.815 Kg. Lo riferisce da Treviglio (Bergamo) il Consorzio Tutela Taleggio, che ha tenuto l'assemblea dei soci lo scorso 16 maggio. In crescita anche le esportazioni, che coprono quasi 1/3 della produzione, salite dell'11,6% a 2.574 tonnellate.

"Nel 2024 - spiega il presidente Lorenzo Sangiovanni - il Consorzio Tutela Taleggio ha dimostrato una notevole capacità di resilienza e adattamento, mantenendo saldo il proprio ruolo di tutela e promozione del Taleggio Dop, nonostante le sfide poste dal contesto economico e ambientale internazionale". In particolare, secondo Sangiovanni, "la professionalità e la dedizione delle aziende consorziate hanno permesso di affrontare con fiducia il presente e di prepararsi con determinazione alle sfide future".

Secondo i dati forniti dal Consorzio il mercato europeo assorbe il 67,2% delle esportazioni, con 1.728 tonnellate destinate ai Paesi Ue. La Francia si conferma il principale importatore con 465,98 tonnellate, 51 in più rispetto al 2023, seguita dalla Germania con 394,94 tonnellate, 82 in più in un anno e dal Belgio con 217,2 tonnellate, 29 in più rispetto al 2023.

Le esportazioni verso i paesi extra-Ue sono cresciute del 7,6% a 845,14 tonnellate, con la conferma degli Usa come mercato di riferimento con 362,52 tonnellate, seguiti dal Regno Unito con 159,94 tonnellate.