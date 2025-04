Produzione industriale: peggiorano le aspettative delle grandi imprese ad aprile

La rilevazione di aprile dell'indagine rapida sulla produzione industriale del centro studi di Confindustria, tra le imprese di grandi dimensioni associate a viale dell'Astronomia, "rileva aspettative in peggioramento rispetto al mese precedente". Il numero di intervistati convinti che la produzione rimarrà stabile è pari a poco più della metà del campione (51,8%). Le imprese intervistate che credono in un aumento della produzione non superano un quarto degli intervistati (21,4%) e aumentano infine i pessimisti convinti che la produzione diminuirà (26,8%)"