Produzione industriale in calo dello 0,4% in Germania a ottobre. La produzione industriale tedesca è in calo da cinque mesi consecutivi, con una flessione dello 0,4% a ottobre rispetto al mese precedente. Nel periodo agosto-ottobre 2023 la produzione è stata inferiore dell'1,9%. Dopo la revisione dei risultati, la produzione è diminuita dell'1,3% a settembre 2023.