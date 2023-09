Produzione industriale cala del 2,1% in luglio rispetto all'anno precedente

Dopo due mesi di ripresa, la produzione industriale torna in negativo. Secondo l'Istat, a luglio l'indice destagionalizzato è diminuito dello 0,7% rispetto a giugno. In termini tendenziali, l'indice complessivo, al netto degli effetti di calendario, è sceso del 2,1% (i giorni lavorativi di calendario erano 21, come a luglio 2022). Tuttavia, grazie agli aumenti della produzione industriale a maggio e giugno, la media del periodo maggio-luglio segna un aumento dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. L'Istat osserva che l'indice destagionalizzato mensile è cresciuto su base congiunturale solo per l'energia (+3,7%); mentre è diminuito per i beni intermedi (-0,5%), per i beni strumentali (-1,5%) e per i beni di consumo (-1,6%). A livello tendenziale, invece, tra i principali settori è aumentato solo quello dei beni strumentali (+3,0%); mentre sono diminuiti i beni di consumo (-3,7%), l'energia (-4,0%) e i beni intermedi (-4,5%).