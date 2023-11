Produzione, in Germania prezzi in calo dello 0,1% a ottobre A ottobre 2023, i prezzi alla produzione in Germania sono diminuiti dell'11%, secondo i dati dell'ufficio federale di statistica. A settembre 2023, il tasso di variazione su base annua è stato pari a -14,7%, il calo maggiore dal 1949. Effetto base causato dall'elevato livello dei prezzi dell'anno precedente.