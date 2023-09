Produzione di Federmeccanica -2% nei primi 6 mesi.

Dinamica negativa per la produzione metalmeccanica nel secondo trimestre dell'anno: rispetto al primo trimestre è diminuita dello 0,5%, in peggioramento rispetto al precedente -0,1%; nel confronto con lo stesso trimestre del 2022 ha invece segnato un calo del 2,0%, che si contrappone al +2,2% registrato nei primi tre mesi di quest'anno. Sono i risultati della 167esima indagine congiunturale di Federmeccanica sull'industria metalmeccanica-meccatronica italiana. Un rallentamento che risulta più significativo rispetto ai principali competitor Ue. In peggioramento anche le previsioni per i prossimi mesi.