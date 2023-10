Produzione costruzioni, Istat, +2,1% mese, -0,3% anno

Ad Agosto 2023, secondo quanto rilevato dall'Istat, si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti del 2,1% rispetto a Luglio e diminuisca dello 0,3% su base tendenziale (indice corretto per gli effetti del calendario). Nella media del trimestre Giugno - Agosto 2023, l'Istat sottolinea che l'indice corretto per gli effetti di calendario e l'indice grezzo registrano entrambi una flessione dello 0,3%. Nei primi otto mesi del 2023, l'indice corretto per gli effetti di calendario diminuisce del 2,1%, mentre l'indice grezzo cala del 2,2%. Ad Agosto, l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni torna a crescere dopo la contrazione di Luglio, sebbene si registri il settimo calo consecutivo, più contenuto rispetto ai mesi precedenti.