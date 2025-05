Procura di Taranto: rischio per la riconversione ambientale e impatti occupazionali

La decisione della procura di Taranto mette a rischio il processo riconversione ambientale del sito di Taranto. Sia per la sostenibilità economica dello stabilimento, sia per il negoziato in corso con le aziende che hanno partecipato alla procedura di gara che si ritrovano condizioni diverse rispetto a quelle contrattate, sia soprattutto per i rilevanti impatti occupazionali diretti e indiretti." Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso rispondendo in question time alla Camera.