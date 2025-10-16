Problemi a raffineria, Malpensa avvisa 'carenza carburante'

Problemi di approvvigionamento a Malpensa: l'aeroporto ha avvisato gli operatori "riforniti da Eni" di una carenza di carburante con l'invito quando possibile a fare rifornimento in altri scali.

La notam (acronimo di notice to airmen, ovvero avviso agli avviatori) ha validità fino al 31 dicembre 2025 e vale solo per Malpensa, non riguarda invece lo scalo milanese di Linate.

Dall'Eni confermano "a seguito di un problema agli impianti della raffineria di Sannazzaro de' Burgondi" nel Pavese "una parziale e temporanea riduzione della produzione di jet A1 nei mesi di ottobre e novembre". Ma assicurano anche che le conseguenze per Malpensa saranno "limitate".

"A oggi - spiegano - nessun problema di disponibilità di jet fuel è rilevato e sono già in atto misure attraverso rifornimenti alternativi, grazie ai quali le conseguenze sull'operatività dello scalo saranno limitate. Eni ha ritenuto comunque di avvisare la società aeroportuale che gestisce l'aeroporto di Malpensa segnalando la situazione e invitando, in via cautelativa, a comunicare alle compagnie aeree affinché non concentrino i rifornimenti nello scalo".