Primo ok Eurocamera a più flessibilità sulla due diligence

Primo via libera del Parlamento Ue a regole meno stringenti per le imprese in materia di sostenibilità ambientale e sociale. Con 17 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astensioni, la commissione Affari giuridici ha approvato gli emendamenti alla direttiva sulla due diligence, gli eurodeputati propongono di limitare gli obblighi di rendicontazione alle aziende con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro.

L'ok è arrivato dopo l'intesa politica tra Ppe, Socialisti e Liberali che tuttavia ha provocato forti tensioni, culminate nelle dimissioni della negoziatrice socialista, l'olandese Lara Wolters. Il testo dovrà ora passare al voto della plenaria prima dell'avvio dei negoziati finali con i Paesi Ue.