Primo liceo tessile nel Biellese, nasce una nuova realtà

Il liceo del Cossatese e Vallestrona lancia il primo liceo tessile. La prima classe partirà dall'anno scolastico 2024/2025 e avrà sede a Valdilana, territorio che da sempre ospita i marchi storici dell'industria tessile. Partner del progetto sono aziende come Fratelli Piacenza, Lanificio Ermenegildo Zegna, Lanificio Fratelli Cerruti, Loro Piana, Successori Reda, Vitale Barberis Canonico, Zegna Baruffa Lane Borgosesia, oltre a Città Studi, Its Academy Tam, Accademia Unidee -Cittadellarte-Fondazione Pistoletto. Spiega la preside Tiziana Tamburelli: "L'idea del liceo tessile nasce per tentare di risolvere un problema chiamato "mismatch", ovvero un disallineamento tra le competenze richieste dalle aziende e la preparazione offerta dalle scuole". E Paolo Bastianello, presidente del Comitato Education di Sistema Moda Italia di Confindustria, già rilancia: "Quello che sta nascendo nel Biellese è un progetto da esportare. L'industria della moda chiede in continuazione figure professionali.". Ribadisce Lucia Bianchi Moiocchi, nel Cda di Vitale Barberis Canonico: "Abbiamo bisogno di avvicinare i ragazzi alle nostre aziende, far vedere cosa si fa sul campo".