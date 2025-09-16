Lunedì 15 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Ultimo ora
16 set 2025
Primo graduate programme Fibercop per formare professionisti
16 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Primo graduate programme Fibercop per formare professionisti

FiberCop, "gestore dell'infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, lancia il suo primo Graduate Programme, un'iniziativa rivolta a neolaureati magistrali con l'obiettivo di formare i professionisti della rete del futuro". Il programma - spiega una nota - prevede un contratto della durata di 12 mesi con possibilità di inserimento stabile in azienda, e nasce con l'obiettivo di offrire ai giovani talenti un'esperienza immersiva, multidisciplinare e altamente professionalizzante, finalizzata a valorizzarne le competenze e inserirli concretamente nei processi di trasformazione digitale e infrastrutturale del Paese, contribuendo allo stesso tempo alla loro crescita personale e professionale.

"Il Graduate Programme rappresenta per noi un investimento concreto sulle persone e sul loro potenziale - dichiara Maria Lamelas Godinez, Chief Human Resources Officer -. Si tratta di un percorso strutturato che mette i giovani al centro di una realtà in continua evoluzione, dove il confronto e la sperimentazione sono quotidiani. I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con progetti reali, affiancati da professionisti esperti, e di sviluppare competenze trasversali attraverso un'esperienza formativa completa che integra attività in aula, momenti di mentoring e job rotation su progetti strategici".

Il percorso è articolato in tre aree principali ed è pensato per offrire un'esperienza completa e orientata al futuro. I neolaureati assunti prenderanno parte a un percorso formativo di oltre 450 ore, comprensivo di bootcamp iniziale, visite presso i centri di innovazione e incontri con il top management. Il programma include inoltre l'accesso a piattaforme di apprendimento avanzate come LinkedIn Learning e agli Osservatori del Politecnico di Milano. Ogni giovane sarà affiancato da un mentor dedicato. Per promuovere l'iniziativa, FiberCop incontrerà gli studenti dei principali atenei italiani con eventi, workshop e momenti di networking che daranno l'opportunità di scoprire tutti i dettagli del programma.

