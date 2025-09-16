Primo graduate programme Fibercop per formare professionisti

FiberCop, "gestore dell'infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, lancia il suo primo Graduate Programme, un'iniziativa rivolta a neolaureati magistrali con l'obiettivo di formare i professionisti della rete del futuro". Il programma - spiega una nota - prevede un contratto della durata di 12 mesi con possibilità di inserimento stabile in azienda, e nasce con l'obiettivo di offrire ai giovani talenti un'esperienza immersiva, multidisciplinare e altamente professionalizzante, finalizzata a valorizzarne le competenze e inserirli concretamente nei processi di trasformazione digitale e infrastrutturale del Paese, contribuendo allo stesso tempo alla loro crescita personale e professionale.

"Il Graduate Programme rappresenta per noi un investimento concreto sulle persone e sul loro potenziale - dichiara Maria Lamelas Godinez, Chief Human Resources Officer -. Si tratta di un percorso strutturato che mette i giovani al centro di una realtà in continua evoluzione, dove il confronto e la sperimentazione sono quotidiani. I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con progetti reali, affiancati da professionisti esperti, e di sviluppare competenze trasversali attraverso un'esperienza formativa completa che integra attività in aula, momenti di mentoring e job rotation su progetti strategici".

Il percorso è articolato in tre aree principali ed è pensato per offrire un'esperienza completa e orientata al futuro. I neolaureati assunti prenderanno parte a un percorso formativo di oltre 450 ore, comprensivo di bootcamp iniziale, visite presso i centri di innovazione e incontri con il top management. Il programma include inoltre l'accesso a piattaforme di apprendimento avanzate come LinkedIn Learning e agli Osservatori del Politecnico di Milano. Ogni giovane sarà affiancato da un mentor dedicato. Per promuovere l'iniziativa, FiberCop incontrerà gli studenti dei principali atenei italiani con eventi, workshop e momenti di networking che daranno l'opportunità di scoprire tutti i dettagli del programma.