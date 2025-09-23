Prime stime Dpfp, +0,5% Pil tendenziale 2025,+0,6% il 2026

Un andamento economico in contrazione quest'anno e un lieve miglioramento il prossimo. Sarebbero queste, secondo quanto risulta all'ANSA, le prime indicazioni che emergono dalle prime stime provvisorie del Pil contenute nel Dpfp, il nuovo documento che sarà inviato in Parlamento entro il 2 ottobre e che delineerà i principali indicatori economici dell'Italia. Al momento la crescita tendenziale, cioè l'andamento del Pil al netto di misure future, segna +0,5% per quest'anno e +0,6% nel 2026.