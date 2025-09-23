Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trump OnuParacetamoloDroni Copenaghen OsloIlaria SalisMaltempo IschiaPrevisioni meteo
Acquista il giornale
Ultima oraPrime stime Dpfp, +0,5% Pil tendenziale 2025,+0,6% il 2026
23 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Prime stime Dpfp, +0,5% Pil tendenziale 2025,+0,6% il 2026

Prime stime Dpfp, +0,5% Pil tendenziale 2025,+0,6% il 2026

Sarà inviato in Parlamento entro il 2 ottobre

Sarà inviato in Parlamento entro il 2 ottobre

Sarà inviato in Parlamento entro il 2 ottobre

Un andamento economico in contrazione quest'anno e un lieve miglioramento il prossimo. Sarebbero queste, secondo quanto risulta all'ANSA, le prime indicazioni che emergono dalle prime stime provvisorie del Pil contenute nel Dpfp, il nuovo documento che sarà inviato in Parlamento entro il 2 ottobre e che delineerà i principali indicatori economici dell'Italia. Al momento la crescita tendenziale, cioè l'andamento del Pil al netto di misure future, segna +0,5% per quest'anno e +0,6% nel 2026.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Prodotto interno lordo