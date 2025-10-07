Primadonna punta a 95 milioni di fatturato con nuove aperture

Primadonna Collection punta a chiudere l'anno con un fatturato di 96,3 milioni dai 94,9 milioni del 2024 e a far crescere i negozi, che oggi sono 300 (185 diretti e 115 affiliati) con la previsione di dieci nuove aperture entro la fine del 2026.

Entro il 2025 sono in programma aperture a Napoli, Modica, Bergamo e Brescia e all'estero il marchio di calzature fondato 25 anni da Valerio Tatarella, attuale presidente dell'azienda, farà ingresso in nuovi Paesi all'estero in Libano, Libia, Malta. Ha poi progetti con partner commerciali in Malesia, Vietnam e Indonesia.

I dipendenti Primadonna Collection sono oggi 1.200 e il numero articoli venduti tocca gli 4 milioni di pezzi all'anno, suddivisi tra scarpe, borse, abbigliamento ed accessori.