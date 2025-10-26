Domenica 26 Ottobre 2025

La strage non è inevitabile

Piero Fachin
La strage non è inevitabile
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Test missile BurevestnikRussia-UcrainaSospetti ladri LouvreAzzurra BarbutoIncidente in Gallura
Acquista il giornale
Ultima oraPrezzo petrolio in bilico fra sanzioni Russia e più produzione
26 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Prezzo petrolio in bilico fra sanzioni Russia e più produzione

Prezzo petrolio in bilico fra sanzioni Russia e più produzione

Per analisti possibili rialzi a quotazioni ma tendenza è in calo

Per analisti possibili rialzi a quotazioni ma tendenza è in calo

Per analisti possibili rialzi a quotazioni ma tendenza è in calo

In bilico fra le nuove sanzioni alla Russia e il possibile aumento della produzione da parte dei paesi Opec in un contesto economico di rallentamento globale, il prezzo del petrolio è sotto la lente dei mercati nella prossima settimana dopo la fiammata dei giorni scorsi che ha portato a un rialzo del 6,8% per il Wti a 61,2 dollari e del 7,5% del Brent a 65,2 dollari.

Per gli analisti è ancora presto per dire se sia stata una fiammata o una inversione di tendenza rispetto a un calo delle quotazioni dal picco di inizio 2025 quando il greggio del Mare del Nord scambiava attorno agli 82 dollari. Centrali saranno anche i negoziati fra Usa e Cina dei prossimi giorni visto che Pechino è un crescente acquirente del petrolio russo e rischia di subire a sua volta sanzioni in caso di acquisti.

Secondo Goldman Sachs le sanzioni decise dall'amministrazione Trump a Rosneft e Lukoil hanno un effetto importante visto che le due società esportano il 45% del greggio del paese e possono provocare una puntata al rialzo dei prezzi fino a 85 dollari che tuttavia dovrebbe rientrare nel corso del 2026 confermando le previsioni di una forchetta fra i 52 e 56 dollari. Il mancato apporto del greggio, spiega il rapporto della banca d'affari, verrebbe infatti limitato sia da misure di esenzione o di aggiramento sia dall'aumento della produzione da parte dei paesi Opec.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata