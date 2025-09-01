Lunedì 1 Settembre 2025

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Terremoto oggiIsraele-GazaGlobal Sumud FlotillaUcrainaPutin CinaSinner
Acquista il giornale
Ultima oraPrezzo oro e argento in rialzo con attesa taglio dei tassi Fed
1 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Prezzo oro e argento in rialzo con attesa taglio dei tassi Fed

Prezzo oro e argento in rialzo con attesa taglio dei tassi Fed

Accelera focus investitori sul mercato dei metalli

Accelera focus investitori sul mercato dei metalli

Accelera focus investitori sul mercato dei metalli

La prospettiva di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve spinge, sui mercati mondiali, le quotazioni dei metalli preziosi. L'oro si è avvicinato alla soglia dei 3500 dollari l'oncia, il massimo storico toccato nello scorso mese di aprile e ora scambia a 3477 dollari (+0,9%). Acquisti anche sull'argento che passa di mano a 40,75 dollari l'oncia con un balzo del 2,6%, portando il rialzo annuale a +40%.

Si tratta dell'ennesimo aumento per i metalli, da sempre considerati come 'beni rifugio' dagli investitori alle prese con le incertezze geopolitiche e i dazi e ora con un prossimo calo dei rendimenti dei prodotti finanziari (cui si aggiunge anche l'attacco di Trump all'indipendenza della banca centrale). Negli ultimi 3 anni le quotazioni di oro e argento sono così raddoppiate, aiutate anche, come sottolinea Bloomberg, dal recente indebolimento del dollaro che aumenta il potere di acquisto da parte di Cina e India, i maggiori consumatori di oro.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Tassi di interesse