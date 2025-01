Prezzo energia elettrica 2024 in Italia: calo medio annuo ma aumento recente preoccupa

Nel 2024, in Italia il prezzo medio annuo all'ingrosso dell'elettricità è sceso a 108,5 euro al megawattora, in diminuzione di 18,7 euro al megawattora rispetto all'anno precedente. Tuttavia, i valori medi delle ultime settimane hanno superato i 130 euro al megawattora (ieri era pari 145 euro): la situazione attuale, sebbene ancora lontana dai picchi del 2022, è oggetto d'attenzione da parte del Governo.

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione alla Camera sulle misure del governo contro il caro energia.

"In Italia, il prezzo dell'energia elettrica è determinato nel 70% delle ore dalla generazione termoelettrica a gas, nonostante questa pesi poco più del 40% sulla generazione complessiva - ha spiegato Pichetto -. Per questa tipologia di impianti, al costo della materia prima gas si somma il costo della Co2, che sul mercato Ets ha fatto registrare nel 2024 il prezzo medio di circa 65 euro a tonnellata, equivalente a circa 25 euro al megawattora. Tale extracosto si riflette per il 70% delle ore su tutta la generazione elettrica, indipendentemente dalla fonte di generazione".

"Dal 2018 è stato registrato un deciso aumento dei prezzi della Co2 - ha detto ancora il ministro -, che sono passati da un valore medio di 7 euro a tonnellata nel periodo 2012-2017 a 65 euro a tonnellata nel 2024. Questo trend è attribuibile a interventi normativi dell'Ue".