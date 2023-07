Prezzo della benzina self in lieve calo a 1,849 euro a litro

Prezzi poco mossi per la benzina: secondo l'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 10 luglio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,849 euro al litro (1,850 nella rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,832 e 1,863 euro al litro (no logo 1,837). Il prezzo medio praticato del diesel self è fermo a 1,691 euro al litro, con le compagnie tra 1,679 e 1,703 euro al litro (no logo 1,679). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,988 euro al litro (1,986 il dato precedente) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,919 e 2,061 euro al litro (no logo 1,890). La media del diesel servito è 1,833 euro al litro (contro 1,832), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,770 e 1,903 euro al litro (no logo 1,733). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,718 e 0,742 euro al litro (no logo 0,695). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,423 e 1,507 euro al litro (no logo 1,448).