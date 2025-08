Prezzo del petrolio giù dopo parole Trump su Russia e India

Prezzo del petrolio in discesa dopo le parole del presidente Usa Donald Trump il quale, in un'intervista, ha detto che "se i prezzi dell'energia andranno giù" di altri 10 dollari al barile, "Putin cesserà di uccidere in Ucraina", tornando inoltre a minacciare sanzioni contro l'India per l'acquisto di petrolio russo. Il greggio Wti del Texas scende ora dell'1.36% a 65,39 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord cede l'1,22% a 67.92 estendendo così i ribassi degli ultimi tre giorni.