Prezzo del gas in rialzo ad Amsterdam: future Ttf superano i 50 euro al megawattora

Torna a correre il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf hanno nuovamente superato i 50 euro al megawattora, guadagnando il 3,3% a 50,3 euro al megawattora, con lo spread tra i contratti in scadenza la prossima estate e quelli che spirano l'inverno successivo che si è allargato ulteriormente, toccando i 5,4 euro al megawattora. Il rialzo dei contratti estivi si è esacerbato negli ultimi giorni dopo che il gestore del mercato tedesco ha ammesso discussioni con gli operatori per incentivare il riempimento degli stoccaggi, la cui rapida riduzione alimenta timori sui costi e la possibilità per l'Europa di riempirli nuovamente la prossima estate.