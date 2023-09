Prezzo del gas in Italia, Gme a 34,38 euro, cala L'indice Igi, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce una valutazione delle dinamiche dei mercati del gas in Italia. Oggi è pari a 34,38 euro al Megawattora, in ribasso rispetto a ieri. Uno strumento trasparente e replicabile per operazioni di hedging e contratti di fornitura.