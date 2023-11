Prezzo del gas, cala a 47 euro, rotta invertita

Il prezzo del gas cambia direzione e registra un calo. I contratti future per il mese di dicembre segnano una diminuzione del 2% a 47,4 euro al megawattora. Il mercato considera diversi fattori: da un lato, le forniture del principale fornitore norvegese sono in calo a causa di un'interruzione non programmata, dall'altro, si prende in considerazione l'escalation della guerra tra Israele e Hamas.