Prezzo carburanti: gasolio a 1,699 euro, benzina a 1,796 euro secondo Mimit

Il prezzo medio nazionale dei carburanti rilevato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per la giornata di oggi negli oltre 20mila distributori del Paese è pari a 1,699 euro per il gasolio e a 1,796 euro per la benzina, mentre il prezzo medio sulla rete autostradale nazionale è per il gasolio pari a 1,806 euro e per la benzina a 1,896 euro. Lo precisa il Mimit.

Come rilevato da un'associazione, vi sono alcuni distributori lungo la rete autostradale che praticano un prezzo più alto nella modalità "servito". Al contempo è bene considerare che vi siano migliaia di operatori che, ad oggi, praticano un prezzo in linea o anche più basso della media nazionale.

Proprio per questo è importante continuare a promuovere la trasparenza e la corretta informazione verso i consumatori, evitando di diffondere fake news. Le informazioni relative ai prezzi dei carburanti lungo la rete italiana sono costantemente aggiornate sul sito Osservaprezzi del Mimit.