Prezzi energia 2024: Spread Italia-Europa in aumento, Analisi Enea

Prezzi dell'energia in altalena sui mercati all'ingrosso nel 2024, con uno spread per l'Italia che si amplia rispetto al resto d'Europa, sia per l'elettricità (108 euro/Mwh la media annuale alla Borsa italiana, rispetto a 78 in Germania, 63 in Spagna, 58 in Francia) che per il gas (circa 3 euro/Mwh il differenziale tra il mercato italiano Psv e quello di riferimento europeo Ttf).

È quanto emerge dall'Analisi Enea del sistema energetico italiano, che nel 2024 ha visto i consumi di energia aumentare dell'1% rispetto al 2023, trainati da trasporti (+3%) e settore civile (+2,5%). In calo del 3% su base annua le emissioni che sono tornate a salire dell'1,5% nell'ultimo semestre (+3,5% nei settori trasporti e civile), dopo due anni di valori in calo.