Prezzi della benzina ancora stabili, verde self a 1,734 euro

Risultano ancora stabili le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel. Lo rileva Quotidiano Energia, precisando che le quotazioni internazionali dei raffinati ieri hanno chiuso in discesa.

In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 16 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,734 euro/litro (1,735 la rilevazione del 15 luglio), con le compagnie tra 1,725 e 1,745 euro/litro (no logo 1,724). Il prezzo medio praticato del diesel self rimane 1,672 euro/litro, con i diversi marchi tra 1,662 e 1,680 euro/litro (no logo 1,665).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è ancora 1,877 euro/litro, con gli impianti colorati con prezzi tra 1,811 e 1,950 euro/litro (no logo 1,783). La media del diesel servito resta 1,814 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,752 e 1,885 euro/litro (no logo 1,723).

I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,712 e 0,732 euro/litro (no logo 0,698). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,445 a 1,526 euro/kg (no logo 1,427).