Prezzi dei carburanti in calo: benzina e gasolio ai minimi dal 2021

Continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa che ieri avevano già toccato un minimo dal 2022. Se si eccettua il periodo tra settembre e dicembre 2022, quando era in vigore il taglio delle accise deciso dal governo Draghi dopo la crisi dei prezzi seguita all'invasione russa dell'Ucraina, il prezzo medio nazionale della benzina è al livello più basso dal 31 dicembre 2021. Da inizio aprile i prezzi praticati alla pompa sono scesi di poco meno di cinque centesimi al litro.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,726 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,728, pompe bianche 1,722), gasolio self service a 1,622 euro/litro (-4, compagnie 1,626, pompe bianche 1,615). Benzina servito a 1,869 euro/litro (-3, compagnie 1,909, pompe bianche 1,792), gasolio servito a 1,765 euro/litro (-4, compagnie 1,807, pompe bianche 1,685). Gpl servito a 0,734 euro/litro (invariato, compagnie 0,744, pompe bianche 0,723), metano servito a 1,491 euro/kg (-1, compagnie 1,485, pompe bianche 1,496), Gnl 1,388 euro/kg (-2, compagnie 1,395 euro/kg, pompe bianche 1,383 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,828 euro/litro (servito 2,093), gasolio self service 1,735 euro/litro (servito 2,006), Gpl 0,860 euro/litro, metano 1,529 euro/kg, Gnl 1,474 euro/kg.