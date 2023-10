Prezzi carburanti in calo, self 1,896 euro al litro

L'instabilità sui mercati petroliferi persiste, con il Brent che torna a scendere a 90 dollari e le quotazioni dei prodotti raffinati di nuovo in ribasso, come riportato da Staffetta online. Anche i listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi sono soggetti a nuovi ribassi. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, invece, rimangono pressoché invariate. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, mentre Q8 e Tamoil hanno registrato un taglio di 1,5 cent/litro e un centesimo sulla benzina, rispettivamente. Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborate dalla Staffetta, rilevate alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, sono le seguenti: benzina self service a 1,896 euro/litro (invariato, compagnie 1,898, pompe bianche 1,892), gasolio self service a 1,886 euro/litro (invariato, compagnie 1,888, pompe bianche 1,881). Benzina servito a 2,035 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 2,075, pompe bianche 1,954), gasolio servito a 2,024 euro/litro (-1, compagnie 2,065, pompe bianche 1,942). Gpl servito a 0,721 euro/litro (invariato, compagnie 0,729, pompe bianche 0,711), metano servito a 1,437 euro/kg (+1, compagnie 1,444, pompe bianche 1,431), Gnl 1,289 euro/kg (invariato, compagnie 1,282 euro/kg, pompe bianche 1,296 euro/kg). Su autostrade, invece, i prezzi sono i seguenti: benzina self service 1,981 euro/litro (servito 2,242), gasolio self service 1,973 euro/litro (servito 2,239), Gpl 0,853 euro/litro, metano 1,523 euro/kg, Gnl 1,297 euro/kg.