Prezzi carburanti in calo: Eni riduce di un centesimo benzina e diesel

Scendono le quotazioni dei prodotti raffinati e vanno giù i prezzi dei carburanti alla pompa, in calo da più di due settimane. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,815 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,822, pompe bianche 1,802), diesel self service a 1,721 euro/litro (-1, compagnie 1,728, pompe bianche 1,708). Benzina servito a 1,957 euro/litro (invariato, compagnie 2,001, pompe bianche 1,870), diesel servito a 1,863 euro/litro (invariato, compagnie 1,908, pompe bianche 1,776). Gpl servito a 0,740 euro/litro (invariato, compagnie 0,750, pompe bianche 0,730), metano servito a 1,538 euro/kg (invariato, compagnie 1,530, pompe bianche 1,545), Gnl 1,502 euro/kg (-1, compagnie 1,509 euro/kg, pompe bianche 1,498 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,917 euro/litro (servito 2,176), gasolio self service 1,839 euro/litro (servito 2,105), Gpl 0,870 euro/litro, metano 1,546 euro/kg, Gnl 1,620 euro/kg.