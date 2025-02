Prezzi benzina e diesel in calo: il monitoraggio del Ministero delle Imprese

Prosegue il calo delle quotazioni medie di benzina e diesel lungo la rete distributiva italiana: secondo le rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i prezzi continuano a scendere per la seconda settimana consecutiva. Lo scrtive il ministero.

Il costo medio self-service della benzina alla pompa si attesta oggi a 1,82 euro al litro, mentre quello del gasolio è di 1,73 euro al litro.

Dal 24 gennaio si registrano variazioni giornaliere dei prezzi in riduzione o stabili, con un calo complessivo di 0,9 centesimi al litro per la benzina e di 1,3 centesimi al litro per il gasolio.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy continua a monitorare attentamente l'andamento dei prezzi e sta segnalando con cadenza settimanale alla Guardia di Finanza eventuali anomalie riscontrate nei punti di distribuzione, al fine di garantire trasparenza e correttezza nel mercato. Le informazioni aggiornate sui prezzi dei carburanti lungo la rete italiana sono consultabili sul portale Osservaprezzi del MIMIT al seguente link: https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/home.