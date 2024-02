Prezzi alla produzione in Usa +0,3% in gennaio, sopra le attese

I prezzi alla produzione in Usa sono aumentati più del previsto a gennaio in un contesto di forti incrementi nei costi dei servizi, che potrebbero amplificare le preoccupazioni sull'aumento dell'inflazione. L'indice dei prezzi alla produzione è aumentato dello 0,3% il mese scorso dopo essere diminuito dello 0,1% (dato rivisto) a dicembre, ha riferito l'ufficio statistica del lavoro del Dipartimento del Lavoro. Le previsioni degli analisti erano per un incremento dello 0,1%. L'aumento ha posto fine a tre diminuzioni mensili consecutive dell'indice.