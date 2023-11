Prezzi alimentari, +6,1% in ottobre, rallenta il carrello

A ottobre i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, rallentano ulteriormente in termini tendenziali (da +8,1% a +6,1%) così come quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +6,6% a +5,6%). Lo rileva l'Istat, sottolineando che un contributo al ridimensionamento dell'inflazione (che ad ottobre è scesa all'1,7% tendenziale, ndr) è dato dalla dinamica dei prezzi dei beni alimentari, il cui tasso tendenziale scende al +6,3%, frenando così la crescita su base annua dei prezzi del "carrello della spesa" (+6,1%).