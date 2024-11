Presidenza Cop29, stasera le bozze dei documenti

"Abbiamo dato istruzioni ai negoziatori di concludere le loro consultazioni oggi e di trasmetterci proposte di testo alle 17 (le 14 in Italia, ndr). Diffonderemo quindi le bozze su obiettivo di finanza climatica (Ncqg), giusta transizione, mitigazione, adattamento e Dialogo Ue intorno a mezzanotte (le 21 in Italia). Altri testi saranno diffusi alle 7 del mattino (le 4 in Italia). Dopo aver diffuso i testi, daremo all'assemblea il tempo sufficiente per esaminarli". Lo ha detto il capo negoziatore alla Cop29 di Baku, Yalchin Rafiyev, in assemblea plenaria alla conferenza.