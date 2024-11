Presidente Cop29, digitale entra nelle politiche sul clima

"La prima giornata per la digitalizzazione che si sia mai tenuta a una Cop, segna un nuovo capitolo nell'azione climatica, che include la tecnologia digitale come uno strumento di trasformazione". Lo ha dichiarato il presidente della Cop29 di Baku, Mukhtar Babyaev. "Col lancio della Dichiarazione della Cop29 sull'azione digitale verde - ha aggiunto Babayev -, abbiamo una opportunità unica di combattere la crisi climatica, mentre sollecitiamo l'industria digitale a farsi carico della sua impronta ambientale". "Dall'intelligenza artificiale nei modelli sul clima all'ottimizzazione dei sistemi energetici - ha concluso Babayev -, i progressi digitali sono la chiave per accelerare soluzioni sostenibili su scala globale".