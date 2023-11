Premio Intesa Sanpaolo a 100 Pmi che investono in donne

Cento piccole e medie imprese italiane sono state vincitrici della settima edizione del premio Women Value Company, un riconoscimento nato dalla collaborazione tra Fondazione Marisa Bellisario e Intesa Sanpaolo per le realtà in cui le donne, la parità e il welfare rappresentano una risorsa su cui investire. La maggior parte delle imprese selezionate appartiene al settore delle piccole imprese nazionali (70%) e sono distribuite in modo equo tra Nord, Centro e Sud Italia. Di queste, 15 Pmi hanno richiesto e alcune hanno già ottenuto la certificazione per la parità di genere. Sono state ben 1120 le candidature complessive di questa edizione, un record assoluto dall'istituzione del premio. Mercoledì 22 novembre, in ideale continuità valoriale con la cerimonia di consegna della 'Mela d'Oro' Woman Value Company Intesa Sanpaolo, svoltasi a Roma il 15 giugno scorso, 38 aziende del Nord saranno presenti a Milano. Sarà possibile seguire l'evento in live streaming sul sito di Intesa Sanpaolo a partire dalle 11.30, così come su quello di Ansa.it e sui canali social dell'agenzia.