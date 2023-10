Premio Economia del Gusto a Unisg con Carlo Petrini

Il prossimo 27 Ottobre, presso l'Università di Scienze Gastronomiche UNISG di Pollenzo (Cuneo), si terrà la cerimonia di consegna del III Premio Economia del Futuro, promosso dal Polo del Gusto e presieduto da Riccardo Illy, in collaborazione con Forbes Italia e, da quest'anno, con la stessa UNISG. Il nome del vincitore non è stato ancora reso noto e verrà svelato soltanto durante la cerimonia. All'evento prenderanno parte Riccardo Illy, Elsa Fornero (Università di Torino), Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Barbara D'Andrea, Direttore Generale del Polo del Gusto, e Alessandro Rossi, Direttore Forbes Italia e L'Espresso, che condurrà la cerimonia. La giuria, presieduta da Riccardo Illy e Alessandro Rossi, è composta da Francesco Giavazzi, Carlo Cottarelli, Elsa Fornero e, da quest'anno, Carlo Petrini. I vincitori delle due precedenti edizioni sono stati don Luigi Ciotti e Lucio Cavazzoni. Il Premio Economia del Futuro ha l'obiettivo di individuare e premiare progetti d'impresa moderni, attenti ai valori della sostenibilità e dell'etica, in grado di generare cambiamento e ricadute positive e concrete sull'economia. Il premio consiste in un'opera del fotografo Maurizio Galimberti.