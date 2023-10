Premio CeoforLife per l'eccellenza in sostenibilità sociale

Migliorare il benessere sociale ed economico delle comunità in cui si opera, tutelare la qualità della vita, promuovere una società più equa e inclusiva: è questo il tema centrale della terza giornata dei CeoforLife Awards 2023, che segue le prime due giornate dedicate ai premi nei settori "Environment" e "Health & Wellbeing". Durante l'evento, tre tavole rotonde vedranno confrontarsi rappresentanti delle istituzioni e delle imprese per discutere di politiche aziendali volte a promuovere l'uguaglianza ed equità, il benessere psicologico in azienda, lo sport e il benessere. Sono stati assegnati 32 riconoscimenti per progetti nel campo della sostenibilità sociale: Nicola Lanzetta (Enel), Stefano Grieco (Nokia), Francesca Portincasa (Acquedotto Pugliese), Michele Antognoli (BFF Banking Group), Tiziana Mele (Lundbeck Italia), Renato Lastaria (Bosch Italia), Michele Greca (Ascot), Giovanni Falcone (Citroen Italia), Cesare d'Amico (D'Amico Società di Navigazione), Stefano Carone (Il Prisma), Salvatore Turrisi (Sielte), Diego Pisa (Teleperformance), Marco Pesaresi (Ferrarelle), Francesco Durante (Sisal), Antonio Bagetta (conTE.it), Admir Nocaj (Bouygues E&S Italia), Angela Natale (Boeing), Emiliano Rantucci (Avanade), Dario Roncadin (Roncadin), Marco Piantanida (Haribo), Simone Santini (Fileni), Fabrizio Ruggiero (Edenred Italia), Pietro Geremia (San Marco Group), Nazareno Ventola (Aeroporti G. Marconi di Bologna), Joanne Jervis (Daiichi Sankyo), Andrea Coli (Concentrix + Webhelp), Barbara Cominelli (JLL), Umberto Tossini (Lamborghini), Michele De Capitani (Sace), Michele Centemero (Mastercard), Manuela Franchi (DoValue) e Adriana Versino (Vodafone).