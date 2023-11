Premiazioni aziendali per la promozione dell'Italia in Messico

Ieri si è svolta nella capitale messicana la tredicesima edizione del Premio Italia-Messico, promosso dalla Camera di commercio italiana per premiare le aziende che hanno rafforzato il legame tra i due Paesi nel corso dell'anno. L'Ambasciatore Luigi De Chiara ha dichiarato che "questo premio si afferma anno dopo anno come un momento cardine per celebrare le relazioni economiche tra Italia e Messico e per riconoscere il ruolo importante delle imprese italiane e messicane nel potenziamento dei rapporti tra i due Paesi". Inoltre, ha aggiunto che il Messico si è confermato nel 2023 come principale mercato latino-americano per l'export italiano, con una crescita dell'11% rispetto allo scorso anno. I vincitori dell'edizione 2023 sono stati Viparmex per la categoria piccola-media impresa, Bonatti come grande impresa, Proyecto17 per la responsabilità sociale, Umberto Pinazzi per la traiettoria aziendale e Prysmian per il premio d'onore.