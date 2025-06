Prandini: mobilitazione storica per difendere risorse agroalimentari in Europa

"Se qualcuno pensa di togliere risorse all'agricoltura e all'agroalimentare, metteremo in campo una mobilitazione senza precedenti nella storia europea". Così Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, parlando di Politica agricola comune e del ruolo dell'agroalimentare in Europa. Prandini ha sottolineato l'importanza strategica dell'agricoltura del Sud Europa: "rappresenta l'80% delle denominazioni geografiche, dà lavoro a oltre 7 milioni di persone, custodisce il 45% della biodiversità europea e valorizza il legame diretto con cittadini e consumatori".