Prada, ricavi oltre 4 miliardi (+9%) nei nove mesi

Nei primi nove mesi il gruppo Prada ha segnato ricavi netti pari a 4.070 milioni, in aumento del 9% (+6% a cambi correnti), e del 7,6% nel terzo trimestre, il 19esimo di crescita ininterrotta. Le vendite retail sono salite del 9,3% a 3.647 milioni, trainate da like for-like e full price, e nel solo terzo trimestre sono cresciute dell'8% in linea con i tre mesi precedenti a fronte di una base di confronto definita "sfidante", invariata fra i trimestri del 2024 (+18%). Il marchio Prada ha visto le vendite retail scendere dell'1,6% nei nove mesi e dello 0,8% nel trimestre. Miu Miu ha mantenuto invece una solida traiettoria di crescita con vendite retail in aumento del 41% anno su anno e nei tre mesi del 29% su una base di confronto del +105% nello stesso periodo dello scorso anno.