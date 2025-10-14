Lunedì 13 Ottobre 2025

Lunedì 13 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
14 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Powell, più rischi al ribasso per il mercato del lavoro Usa

'Dai dazi aumento delle pressioni sui prezzi'

I rischi al ribasso per il mercato del lavoro americano sono aumentati. Lo ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell, aggiungendo anche che i dati disponibili mostrano che i dazi stanno aumentando le pressione sui prezzi.

La Fed, ha proseguito Powell, potrebbe fermare la riduzione del suo bilancio nei prossimi mesi. La banca centrale americana ha iniziato a ridurre il suo bilancio, adottando il quantitative tightening, nel 2022 dopo aver acquistato miliardi di dollari di asset per stimolare l'economia durante la pandemia.

