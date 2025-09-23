Powell, 'l'incertezza sull'inflazione resta alta'

Martedì 23 Settembre 2025
Giuseppe Tassi
Ultima oraPowell, 'l'incertezza sull'inflazione resta alta'
23 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Il presidente della Fed Jerome Powell mette in guardia: tagli troppo aggressivi dei tassi di interesse potrebbero spingere l'inflazione al rialzo. "Se tagliamo troppo aggressivamente, potremmo lasciare incompiuto il lavoro sull'inflazione e dover invertire la rotta in seguito", ha precisato Powell notando come dall'altra parte "se manteniamo una politica restrittiva troppo a lungo, il mercato del lavoro potrebbe indebolirsi inutilmente".

I rischi al ribasso per l'occupazione sono saliti e i recenti aumenti dei prezzi riflettono i dazi, ha aggiunto Powell, ribadendo che per la Fed non esiste un strada di politica monetaria priva di rischi. "L'incertezza sull'inflazione resta alta".

© Riproduzione riservata