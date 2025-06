Powell, economia solida, inflazione scesa ma resta sopra target

L'economia americana e il mercato del lavoro restano in una "posizione solida": l'inflazione è rallentata in modo significativo ma resta sopra l'obiettivo. Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell al Congresso. Il livello dei dazi determinerà il loro impatto, ha detto Powell. "Il loro effetto sull'economia resta incerto" per ora, ha spiegato Powell al Congresso in vista di luglio, quando scadrà la pausa di 90 giorni concessa da Donald Trump sui dazi reciproci. Powell ha ripetuto che la Fed non ha fretta di tagliare i tassi e può permettersi di attendere una maggiore chiarezza sull'impatto delle tariffe.