Poste, tutti accreditati gli assegni di inclusione

Poste Italiane comunica che ha provveduto ad accreditare l'assegno di inclusione della mensilità di agosto e del contributo straordinario di luglio, a tutti i cittadini aventi diritto. Lo comunica Poste in una nota diffusa ieri, 15 agosto.

"Grazie ad un ingente sforzo tecnologico e allo straordinario impegno dei suoi dipendenti, l'azienda in queste giornate di festa, si è attivata immediatamente per far fronte alle esigenze dei cittadini dando seguito a quanto disciplinato dal recente decreto sul contributo straordinario e al flusso informativo dell'Inps del 13 agosto".