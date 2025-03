Poste Italiane aggiorna ancora il record storico per il valore del titolo a Piazza Affari. In una giornata debole per Milano, -0,48% l'Ftse Mib, Poste ha chiuso la giornata di contrattazioni in rialzo dell'1% a 16,15 euro per azione pari ad una capitalizzazione che sale a quota 21,1 miliardi.