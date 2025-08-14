Giovedì 14 Agosto 2025

Poste in Borsa supera soglia 20 euro e aggiorna record storico

Triplicato il valore del debutto a Piazza Affari nel 2015

Il titolo Poste Italiane supera la soglia dei 20 euro per azione e aggiorna il record storico dalla quotazione. A Piazza Affari le azioni si muovono al momento a 20,18 euro in rialzo dell'1,08%, dopo aver toccato massimi di giornata a 20,24 euro. Poste Italiane ha debuttato in Borsa a ottobre 2015 con un prezzo di collocamento pari a 6,75 euro per azione: con i massimi toccati questa mattina è un valore triplicato in dieci anni.

