Il valore delle azioni di Poste Italiane aggiorna il record storico a Piazza Affari salendo oggi, a fine giornata di contrattazioni, per la prima volta oltre la soglia dei 14 euro. Il titolo, che già ieri aveva aggiornato i massimi a 13,960 euro per azione, ha chiuso a 14,065 euro per azione, in rialzo dello 0,75% . Ad un anno il valore delle azioni è aumentato di circa il 35%.