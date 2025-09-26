Poste al "traguardo dei centomila passaporti erogati"

Poste Italiane ha tagliato il traguardo dei 100mila passaporti erogati dopo poco più di un anno dall'avvio del servizio. Il numero record è stato raggiunto in Abruzzo, con il documento rilasciato dall'ufficio postale Pescara 6.

L'azienda lo comunica indicando che attualmente è possibile richiedere il passaporto in 2.305 uffici postali Polis e in 415 uffici postali e che l'ampliamento del servizio continuerà progressivamente fino a coprire l'intera rete nazionale.

"Aver raggiunto il traguardo dei 100 mila passaporti in poco più di un anno dimostra il valore inclusivo e sociale del servizio erogato da Poste Italiane in collaborazione con le istituzioni - commenta il direttore generale Giuseppe Lasco -. Mettiamo a disposizione dei cittadini un servizio importante che nei prossimi mesi sarà ulteriormente esteso e reso ancora più capillare su tutto il territorio. Poste Italiane prosegue nel suo percorso di innovazione e di vicinanza alle comunità, confermando il suo ruolo strategico per il Paese per contribuire a rendere più semplice la vita dei cittadini".

Sono oltre 77mila le richieste di rilascio o rinnovo del passaporto presso i 2.305 'uffici Polis' attivi nei Comuni con meno di 15.000 abitanti; oltre 30mila negli altri 415 uffici postali presenti nei grandi centri urbani. L'ufficio postale Polis in cui sono stati rilasciati più passaporti è quello di San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, che con 12.701 abitanti ha erogato complessivamente 560 passaporti.