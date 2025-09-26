Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
26 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Poste al "traguardo dei centomila passaporti erogati"

'Progresssivamente il servizio coprirà l'intera rete nazionale'

Poste Italiane ha tagliato il traguardo dei 100mila passaporti erogati dopo poco più di un anno dall'avvio del servizio. Il numero record è stato raggiunto in Abruzzo, con il documento rilasciato dall'ufficio postale Pescara 6.

L'azienda lo comunica indicando che attualmente è possibile richiedere il passaporto in 2.305 uffici postali Polis e in 415 uffici postali e che l'ampliamento del servizio continuerà progressivamente fino a coprire l'intera rete nazionale.

"Aver raggiunto il traguardo dei 100 mila passaporti in poco più di un anno dimostra il valore inclusivo e sociale del servizio erogato da Poste Italiane in collaborazione con le istituzioni - commenta il direttore generale Giuseppe Lasco -. Mettiamo a disposizione dei cittadini un servizio importante che nei prossimi mesi sarà ulteriormente esteso e reso ancora più capillare su tutto il territorio. Poste Italiane prosegue nel suo percorso di innovazione e di vicinanza alle comunità, confermando il suo ruolo strategico per il Paese per contribuire a rendere più semplice la vita dei cittadini".

Sono oltre 77mila le richieste di rilascio o rinnovo del passaporto presso i 2.305 'uffici Polis' attivi nei Comuni con meno di 15.000 abitanti; oltre 30mila negli altri 415 uffici postali presenti nei grandi centri urbani. L'ufficio postale Polis in cui sono stati rilasciati più passaporti è quello di San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, che con 12.701 abitanti ha erogato complessivamente 560 passaporti.

© Riproduzione riservata