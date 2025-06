Possibili nuovi tagli alla divisione Xbox di Microsoft

La prossima settimana Microsoft potrebbe dar seguito ad un nuovo giro di licenziamenti su larga scala nella divisione di gaming Xbox. Fonti di Bloomberg hanno riferito che i tagli interesseranno impiegati a livello globale, per una prevista riorganizzazione aziendale. Se confermati, si tratterà della quarta ondata di licenziamenti di rilievo per la divisione Xbox negli ultimi 18 mesi.

Microsoft ha tagliato 1.900 dipendenti Xbox nel gennaio del 2024 e altri 650 lo scorso settembre. Sempre nel 2024, ha chiuso gli studi Arkane Austin e Alpha Dog Games, mentre ha fuso Roundhouse Studios in ZeniMax Online Studios. Per Bloomberg, vi è la necessità di aumentare i margini di profitto dopo che, due anni fa, il colosso americano ha finalizzato l'acquisizione di Activision, big nel settore dello sviluppo di videogame, per 69 miliardi di dollari.

Nei primi tre mesi di quest'anno, Microsoft ha registrato un aumento dell'8% su base annua dei ricavi derivanti da contenuti e servizi Xbox. A metà maggio, era arrivata la notizia del licenziamento di circa il 3% della forza lavoro, trasversale su diversi team, pari a circa 7.000 persone.

Nelle ultime ore, Microsoft e Meta hanno annunciato Quest 3s Xbox Edition, una versione limitata del visore di realtà mista, che fonde la piattaforma di gioco di Xbox con le app di svago e lavoro già presenti sui dispositivi Meta Quest.