Porto di Trieste: Innovazione Digitale con il Nuovo Preavviso di Uscita

Continua il percorso di innovazione digitale del porto di Trieste con l'entrata in funzione del Preavviso di Uscita per le merci in transito via strada dai Punti Franchi. Il nuovo sistema, realizzato con la collaborazione tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e il partner tecnologico di Stato, Sogei, è una nuova tappa nella modernizzazione delle procedure doganali.

Dopo l'introduzione del Preavviso di Arrivo nel 2022, questa nuova funzionalità consente la trasmissione automatica dei dati tra i sistemi ADM (PortTracking) e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (Port Community System - Sinfomar), ottimizzando i controlli in uscita dal porto e incrementando l'efficienza operativa dell'intera catena logistica, puntualizza la Sogei.

Precisando che i benefici della nuova procedura coinvolgono tutti gli attori del sistema portuale: Autorità di controllo che avrà maggiore tempestività nei controlli e automazione delle verifiche; Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (AdSP MAO) che usufruirà di un monitoraggio più accurato dei flussi merci; gli operatori logistici e doganali i cui processi saranno semplificati e ridotti gli errori; gli autotrasportatori i cui transiti saranno più rapidi e la cui documentazione cartacea verrà eliminata.

L'attivazione del Preavviso di Uscita è un ulteriore passo verso la digitalizzazione integrale del porto di Trieste, e ne conferma il "ruolo strategico quale hub logistico e doganale di riferimento nel panorama europeo".