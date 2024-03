Porsche, conti in crescita nel 2023. In arrivo 4 modelli

Porsche mette in archivio un 2023 di successo e punta a crescere ancora nel 2024 con quattro nuovi lanci nelle gamme Panamera, Macan, Taycan e 911. Il fatturato del gruppo nel 2023 è stato di 40,5 miliardi di euro, registrando una crescita del 7,7% rispetto all'esercizio al 2022. L'utile operativo del gruppo è aumentato del 7,6% a 7,3 miliardi di euro. Nonostante le interruzioni nelle catene di approvvigionamento globali, l'alta inflazione e gli investimenti straordinari la redditività operativa del gruppo è rimasta stabile al 18,0%. "Abbiamo alle spalle un anno fiscale forte" ha dichiarato il ceo Oliver Blume. Con quattro nuovi lanci nelle gamme Panamera, Macan, Taycan e 911, il produttore di auto sportive potrà accelerare ulteriormente nel 2025. Nel, l'utile per azione ordinaria è stato di 5,66 euro, mentre l'utile per azione privilegiata è stato di 5,67 euro. In conformità con la politica attuale dei dividendi, il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza propongono all'assemblea generale per l'anno fiscale 2023 un pagamento dei dividendi di 2,1 miliardi di euro. Ciò corrisponde a più del 40% del risultato del gruppo dopo le imposte e a 2,30 euro per azione ordinaria e 2,31 euro per azione privilegiata. A medio termine, Porsche pianifica di distribuire ai suoi azionisti il 50% del risultato del gruppo dopo le imposte.